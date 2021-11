Guardie Ambientali d’Italia: ad Attigliano la prima sezione della provincia di Terni

Prima sede in provincia di Terni per le Guardie Ambientali d’Italia: è stata inaugurata a fine settembre ad Attigliano – in via Cavour 12 – e a breve i volontari apriranno anche una colonia felina a Narni. Per segnalazioni e info il recapito da contattare è lo 0744.1906840.

Tutela dell’ambiente a 360 gradi

Le Guardie Ambientali d’Italia, ente riconosciuto del ministero dell’Ambiente, hanno la funzione della conservazione e valorizzazione dell’ambiente, degli animali e della natura mediante opere di sensibilizzazione e di vigilanza sul rispetto delle leggi, contribuendo allo sviluppo e alle attività connesse alla conservazione del patrimonio naturale e paesaggistico, offrendo il servizio a titolo volontario e gratuito, operando nei settori ittici, venatori e zoofili, concedendo la piena disponibilità nel collaborare con le istituzioni e le forze dell’ordine.

I compiti

Le Guardie Ambientali d’Italia svolgono la loro attività in organizzazioni di raggruppamenti regionali, provinciali e comunali, dotati di un unico statuto registrato e approvato dagli organi competenti ed operano nell’ambito di programmi concordati in convenzioni con le amministrazioni. Offrono il loro servizio a titolo volontario e gratuito nei seguenti settori: difesa degli ambienti naturali; tutela della fauna e della flora; tutela delle risorse idriche; controllo e monitoraggio delle discariche abusive; controllo smaltimento rifiuti; controllo sul rispetto delle disposizioni per l’esercizio dell’attività venatoria e ittica; segnalazione, rilevamento e prevenzione degli incendi boschivi; tutela e conservazione del patrimonio pubblico (parchi, monumenti, ville…); supporto alle Istituzioni dello Stato e alle forze dell’ordine regionali, provinciali e locali in caso di manifestazioni, gare, eventi straordinari; collaborazione con altre associazioni di volontariato e con enti pubblici o privati. Gli associati hanno conseguito il corso di formazione generale per i volontari impiegati nelle pubbliche manifestazioni (Safety&Security).