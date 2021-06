Guasto idrico Perugia: in migliaia senza acqua Lunedì la riparazione

Importante rottura a Perugia, domenica mattina, sulla rete idrica che dal serbatoio Bucaccio alimenta alcune migliaia di utenze dei quartieri di Madonna Alta, Fontivegge, Case Bruciate, Ferro di Cavallo e Santa Lucia. La rottura – informa Umbra Acque – «è stata registrata in corrispondenza della stazione ferroviaria di Fontivegge, rendendo estremamente difficili gli interventi di riparazione da parte dei tecnici di Umbra Acque. Le manovre gestionali in corso di esecuzione consentiranno di ridurre il disservizio alle utenze che si trovano nelle zone più elevate. I lavori di riparazione si protrarranno per tutta la giornata».

Intervento terminato nel pomeriggio: perdita da 100 litri al secondo

L’intervento – la nota di Umbra Acque poco prima delle 19 – «è da poco terminato con successo. Per il ritorno alla normalità in tutti i quartieri coinvolti (Madonna Alta, Ferro di Cavallo, Case Bruciate, la stessa Fontivegge e Santa Lucia) ci vorranno comunque ancora uno o due ore. Umbra Acque, proprio per far fronte all’emergenza e per ridare prima possibile l’acqua alle tante utenze coinvolte, ha effettuato un collegamento provvisorio. La rottura infatti è stata davvero imponente: si è trattato di una perdita di 100 litri al secondo su una tubazione che passa in un cunicolo profondo 4 metri sotto la stazione ferroviaria. Domani mattina (21 giugno) inizierà l’intervento di riparazione vero e proprio».