Gubbio, avviata la prima comunità energetica rinnovabile

Si chiama C.E.R. Gubbio1 – associazione non riconosciuta del terzo settore senza scopo di lucro – ed è la prima Comunità energetica rinnovabile della cittadina umbra. Ora ne è stata avviata l’operatività come annuncia il presidente, l’ingegnere Pio Francesco Baldinelli.

La partenza

Il decreto attuativo nazionale è stato pubblicato lo scorso 23 gennaio, poi a Gubbio – viene sottolineato – è partita l’operatività della C.E.R. Gubbio1 «con il coinvolgimento sia di utenze domestiche che di alcune aziende ubicate nel comune; è stato costituito un nucleo che costituisce la base di partenza di una iniziativa ben più ampia e che porterà benefici al territorio in termini sia ambientali che di sostenibilità energetica». Il progetto «è stato avviato e prosegue nelle fasi realizzative e di gestione in collaborazione con la rete di imprese Rete Økw®, soggetto di primaria importanza nazionale e all’avanguardia nel settore. Appena sarà insediata la nuova amministrazione comunale, sarà ricercato con il nuovo sindaco la soluzione migliore di una auspicabile partecipazione della parte pubblica per il bene della città».