Incidente stradale senza gravi conseguenze nella prima mattinata di mercoledì nel territorio comunale di Gubbio, lungo la ss219 in direzione Camporeggiano e Umbertide. Un camion che trasportava grosse pietre si è ribaltato e l’autista, ferito in modo non grave, è stato estratto dai vigili del fuoco e dagli operatori sanitari del 118. La strada (dal km 44 al km 27,500) è stata temporaneamente chiusa in attesa di effettuare il recupero con l’autogrù. Sul posto anche il personale Anas.

Condividi questo articolo su