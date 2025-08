Un uomo di 53 anni originario dell’Albania, domiciliato a Gubbio, è stato arrestato in flagrante nel corso della notte fra giovedì e venerdì dai carabinieri della Compagnia di Gubbio, nell’ambito di una delicata indagine coordinata dalla procura di Perugia. L’uomo è accusato di aver sequestrato l’ex moglie 42enne, anche lei di origini albanesi, e i due figli minori di 11 e 7 anni che vivono in Albania con la madre.

In sostanza, anche secondo accertamenti svolti dalla rete consolare albanese, è emerso che l’uomo stava trattendendo con la forza la donna e i figli nel territorio eugubino. Da qui la segnalazione del Servizio di cooperazione internazionale di polizia – Dipartimento della pubblica sicurezza di Roma – giunta all’attenzione dell’Arma di Gubbio: nel giro di pochi minuti è stato attivato un piano di ricerca capillare per individuare i soggetti coinvolti.

«In un’ora circa – riporta una nota dell’Arma – i carabinieri hanno intercettato l’uomo alla guida di un’autovettura, con a bordo la sua ex moglie e i due minori, tutti e tre in evidente stato di agitazione e seduti sui sedili posteriori». Alla vista dei militari, la donna e uno dei figli hanno subito chiesto aiuto. I militari hanno accertato che l’uomo aveva sottratto loro i passaporti e il telefono cellulare, impedendone qualsiasi possibilità di fuga.

«Gli accertamenti successivi – spiega ancora la nota – hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti: l’uomo avrebbe indotto con un falso espediente l’ex coniuge a recarsi in Italia con i figli minori, dove sono giunti con un volo lo scorso 30 luglio, per poi trattenerli contro la loro volontà, ricorrendo a minacce e violenza fisica tanto che la donna ha riportato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni, certificate dai sanitari del nosocomio eugubino».

Le accuse a carico del 53enne includono anche il possesso abusivo di un coltello. Al termine dell’intervento, i carabinieri hanno individuato una struttura protetta per la madre e i due figli, mentre il 53enne è stato arrestato e associato al carcere di Perugia-Capanne.