Samb-Gubbio 2-1, decide Maxi López

Gubbio ancora al palo in questo avvio di campionato nel girone B di serie C. I rossoblù di Vincenzo Torrente sono stati battuti di misura in terra marchigiana dalla Sambenedettese: decisiva una rete nel finale di match da parte dell’ex Milan e Sampdoria Maxi López. In precedenza Malaccari e compagni erano riusciti a recuperare il momentaneo vantaggio – firmato Nocciolini – dei padroni di casa con la realizzazione di Gómez, autore di un preciso colpo di testa su assist di Formiconi. Nel turno infrasettimanale di giovedì il Gubbio affronterà al ‘Barbetti’ l’Arezzo: obiettivo sbloccarsi da quota zero punti in graduatoria.

Tabellino

Sambenedettese (4-3-1-2): Nobile; Scrugli, Cristini, Enrici, Liporace (61’ Di Pasquale); Rocchi, Angiulli, Mawuli; Bacio Terracino (61’ Chacòn) Nocciolini (61’ Lescano), Maxi López. Allenatore: Paolo Montero.

Gubbio (4-3-3): Cucchietti; Formiconi, Uggè, Ferrini, Migliorelli (83′ Muñoz); Sainz Maza, Mėgelaitis, Malaccari; Pasquato (65′ Sdagui), Pellegrini (67′ De Silvestro), Gómez. Allenatore: Vincenzo Torrente

Reti: 23’ Nocciolini, 79′ Maxi López (S); 60’ Gómez (G)

Arbitro: Francesco Cosso di Reggio Calabria