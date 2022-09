Gubbio Rugby, gli ‘angeli del fango’ in campo per soccorrere Cantiano

di G.R.

Tolti gli scarpini con i tacchetti, messi gli stivaloni. Il Gubbio Rugby è sceso in campo venerdì 16 e sabato 17 settembre per aiutare la popolazione di Cantiano a riparare i danni fatti dall’alluvione. Niente palla ovale ma pale e tira-acqua per spalare via il fango e l’acqua dalle case, dai negozi e dalle chiese.

Solidarietà non solo in campo

La solidarietà è uno dei valori alla base del rugby. I ragazzi del Gubbio l’hanno mostrato anche al di fuori del campo erboso e del terzo tempo con gli avversari, come quando tra il 2016 e il 2017 si erano mossi in soccorso delle popolazioni terremotate nel centro Italia. Hanno spalato, spostato mobili, frigoriferi e banconi. «Una delle regole del rugby è il sostegno – ha spiegato il presidente Andrea Frondizi al Ducato – perché, quando sei in campo, hai sempre una persona dietro che ti possa aiutare e cui passare la palla. Ci si è rimboccati le maniche». Frondizzi al sito che copre le notizie da Urbino, Fermignano e Montefeltro ha raccontato la situazione che i venti ragazzi intervenuti hanno trovato: «Hanno dato un sostegno come fanno normalmente quando giocano in campo. La gente è molto giù, molte attività sono state completamente sommerse dal fango. E in questa situazione anche solo una battuta, un fare qualcosa insieme, può fare la differenza».

Gli «angeli del fango»

La forza fisica ma anche lo spirito, una pacca, una parola di conforto e un sorriso. Il Gubbio Rugby ha aiutato anche sul piano psicologico gli abitanti di Cantiano che increduli e sconfortati hanno visto quanto fatto alle loro case e alle loro attività dalla forte pioggia. C’è chi afferma che senza di loro non ce l’avrebbe fatta, chi ha considerato il loro intervento fondamentale e chi li ringrazia per aver visto «il bello dove di bello c’è ben poco». Gianluca Matteacci detto ‘Rum’ ribattezza i ragazzi del rugby che lo hanno aiutato nel pulire il suo pub irlandese «i miei angeli del fango e di tutto Cantiano».