Gubbio, studente positivo: classe e docenti in quarantena

Un’intera classe e relativo corpo docente in quarantena, dopo la positività di uno studente del II° anno. Succede all’Itis ‘Cassata-Gattapone’ di Gubbio (Perugia) e la comunicazione viene dalla direzione sanitaria della Usl Umbria 1.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

Cosa è accaduto

Il giovane era risultato positivo al test rapido e martedì è stato sottoposto al molecolare per la conferma. Lo stesso giorno, in accordo con la dirigenza dell’istituto, tutti i compagni di classe ed il corpo docente sono rimasti a casa: mercoledì mattina è scattato il tampone di verifica anche per loro. La Usl Umbria 1 ricorda che «a prescindere dal risultato, si è proceduto a porre in isolamento tutti i compagni di classe (essendo stati a contatto con il ragazzo lunedì mattina). La quarantena è di sette giorni per i vaccinati e dieci per gli altri: una precauzione che viene attuata anche nel caso in cui risultassero negativi, per rispettare il periodo di incubazione».