Gubbio veste Prada: il marchio del lusso crea un importante polo produttivo

di Giovanni Cardarello

Una grande e importante novità è in arrivo per il territorio di Gubbio. Una novità che porta con sé sviluppo e lavoro: ad anticiparla è il quotidiano Il Corriere dell’Umbria. Nell’albo pretorio del Comune di Gubbio è comparsa una determinazione che potrebbe cambiare in positivo il tessuto economico della città, determinazione nella quale sono definiti i contorni amministrativi di un nuovo insediamento produttivo.

PRADA CRESCE ANCHE A TORGIANO

L’insediamento produttivo è promosso da Prada, la popolare casa milanese del lusso che, attraverso una sua controllata, secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione dovrebbe essere il marchio Miu Miu, punta ad aprire un sito produttivo nella città dei Ceri. La zona individuata da Prada è quella di Padule Stazione e i tempi di realizzazione sarebbero stringenti. Secondo quanto si legge nella determinazione del Comune di Gubbio, si tratta di ventisei mesi da oggi per completare i lavori, tra autorizzazioni amministrative e permessi a costruire.

Importante anche l’investimento, visto che la nuova fabbrica marchiata Prada si estenderà su quattro lotti di terreno. Non banali le ricadute in termini di occupazione: un investimento del genere, infatti, prevede almeno 300 addetti tra impiegati del marchio e assunzioni locali. Assunzioni che scatteranno appena terminati i lavori di costruzione del centro produttivo, verosimilmente agosto 2026, e dovranno essere fatte nell’arco di tre mesi.

L’obiettivo è quello di essere pienamente operativi per Natale dello stesso anno. L’operazione, l’ultimo lascito della giunta Stirati, è stata resa possibile grazie ai dettami del PIP, il Piano per gli Insediamenti Produttivi del centro umbro. Un piano che di recente ha consentito alla Brunello Cucinelli Spa di acquisire la Sartoria Eugubina, salvando settanta posti di lavoro e mantenendo viva una produzione di rilievo, configurando sempre di più Gubbio come città della produzione dell’alta moda. Un settore produttivo decisivo per l’economia della regione e del paese intero.