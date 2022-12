L’hanno fermata mentre era alla guida con il figlio di pochi mesi. Tutto tranquillo all’apparenza. Qualcosa che non andava invece c’era: la donna non aveva mai preso la patente ed in più l’assicurazione dell’auto era scaduta nel 2016. A chiudere il cerchio il fatto che la revisione non era stata eseguita negli ultimi sei anni. Risultato? Contravvenzioni complessive per 6.700 euro e macchina affidata all’obbligato in solido.

