Guida ubriaco e per poco non investe un vigile: multato

Forse si è innervosito per aver visto i vigili che facevano multe alle auto in divieto di sosta, forse non se n’era nemmeno accorto, offuscato dai fumi dell’alcol, ma sta di fatto che a momenti investiva uno di loro, la scorsa notte, in piazza Italia.

Multa e sequestro dell’auto

Per questo motivo, un 45enne perugino, nella notte fra sabato e domenica, è stato multato dalla polizia municipale di Perugia, impegnata nei controlli di routine nel centro storico, anche alla luce della recente ordinanza anti alcol emanata dall’amministrazione comunale perugina. La sua auto è stata sequestrata. Una sanzione che si unisce ad altre decine elevate dai vigili urbani, ma solo questa si riferiva a guida in stato di ebrezza.