Perugia, movida e alcol: sanzioni a raffica

Movida, consumo di alcol e problemi in centro. Ancora sanzioni a Perugia, con gli agenti della polizia Locale che sono intervenuti in diverse circostanze nella notte tra venerdì e sabato: quattro le sanzioni complessive, nel mirino anche un bar in piazza Danti.

Vendita oltre l’orario

In primis due ragazzi sono stati sanzionati perché sorprese a consumare alcol su un’area pubblica di piazza Danti oltre le 23: potevano farlo – da ordinanza – solo seduti ai tavoli dei locali. Sempre nella stessa zona è scattato il provvedimento per un bar – dove i giovani avevano acquistato – a causa della vendita di alcolici ‘fuori tempo massimo’: multa da 450 euro.

Ubriachezza e sosta selvaggia

Infine un ragazzo di origine straniera è stato sanzionato per ubriachezza molesta nella zona di piazza Piccinino, mentre dieci provvedimenti sono scattati per divieto di sosta.