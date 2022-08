Guida ubriaco, invade la corsia e provoca incidente: sei feriti

Sei persone ferite – tutte al pronto soccorso per le cure del caso, nessuno in gravi condizioni – ed una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Questo il risultato di uno scontro serale tra auto a Foligno: a finire nei guai è uno dei conducenti a causa del tasso alcolemico riscontrato tre volte superiore al limite consentito. Ad attivarsi per i controlli sono stati i carabinieri.

La dinamica

L’impatto è avvenuto in un rettilineo: il conducente in questione ha improvvisamente invaso la corsia opposta andando ad impattare sul veicolo – a bordo una famiglia di turisti – proveniente in senso contrario. «Per buona sorte – spiega l’Arma – la velocità moderata di entrambi ha limitato l’entità dei danni e le lesioni sono riconducili a pochi giorni di prognosi». La patente di guida è stata ritirata e l’auto sequestrata amministrativamente ai fini della confisca.