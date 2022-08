Guida un’Ape ubriaco e senza assicurazione e finisce contro i tavoli di un ristorante

Si è messo alla guida di un’Ape 50 da ubriaco – tasso alcolemico quasi tre volte oltre il limite consentito – e ha finito la sua corsa contro le sedie di un ristorante. Il curioso episodio è accaduto nella notte tra giovedì e venerdì a Santa Maria degli Angeli (Assisi) nell’area pedonale di via Becchetti. Le persone presenti, temendo un malore del conducente, hanno subito chiamato il numero unico di emergenza per richiedere l’intervento della polizia di Stato. La storia era ben diversa.

Su di giri

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L’uomo finito contro il ristorante è un 58enne che, fin da subito, ha mostrato un’evidente alterazione psicofisica per l’abuso di alcol. Non solo. I successivi accertamenti hanno consentito di scoprire che era privo dell’assicurazione: scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, più la sanzione amministrativa. Il veicolo è stato sequestrato.