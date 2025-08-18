Disavventura per un 74enne ad Ospedalicchio (Bastia Umbra) che, nei giorni scorsi, ha rischiato di essere travolto da un treno dopo aver accusato un malore. A salvarlo l’intervento dei carabinieri.

L’uomo si è sentito male a bordo della propria auto di fronte ad un passaggio a livello chiuso: «Ha inconsciamente avviato il veicolo che ha divelto le sbarre che in quel momento erano abbassate in attesa del transito del treno», spiega l’Arma. Poi, mentre cercava aiuto, è rimasto bloccato tra le rotaie e le sbarre.

L’Arma era in zona per un controllo e ha notato diverse persone fuori dai veicoli. I militari sono intervenuti per prendere il controllo del veicolo e metterla in sicurezza: «L’immediato allarme diramato dagli operanti tramite 112 ha poi consentito di interrompere il traffico ferroviario sulla linea interessata dall’incidente, impedendo il transito del convoglio». Il 74enne è stato poi trasportato in ospedale ad Assisi e non è in pericolo di vita.