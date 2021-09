Hanno perso tutto nell’incendio: prosegue la raccolta fondi

Una ventina di punti vendita della città hanno aderito alla raccolta fondi che l’associazione ‘Sosteniamo Terni’ ha organizzato per sostenere la famiglia Gualtieri. La famiglia ha perso tutto nel pauroso incendio del 10 luglio che divorato il loro appartamento nel quartiere Cardeto.

La raccolta fondi va avanti fino al 31 ottobre

L’iniziativa ha preso il via in estate con la raccolta fondi per acquistare materiale informatico e ora si è ampliata con l’adesione di altri punti vendita nei quali è possibile effettuare le donazioni. Al fianco di ‘Sosteniamo Terni’ anche la San Giovanni Bosco Colleluna volley e l’asd San Giovanni Bosco Terni, che stanno raccogliendo fondi per la causa nella sede di via delle Terre Arnolfe. «La raccolta fondi andrà avanti fino al 31 ottobre», evidenzia Luca Angelelli, presidente dell’associazione. «Rinnoviamo l’invito a contribuire per sostenere questa famiglia che ha perso tutto». L’elenco dei punti vendita che hanno aderito all’iniziativa è sulla pagina Facebook di ‘Sosteniamo Terni’ e su Instagram. L’organizzazione di volontariato, nata da un gruppo di persone che, negli ultimi due anni, hanno organizzato degli eventi per raccogliere fondi per acquistare generi di prima necessità da destinare alle tante famiglie in difficoltà della città, ora conta di contribuire in modo importante alla quotidianità della famiglia Gualtieri.