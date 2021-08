Terni, hanno perso tutto con l’incendio: il quartiere li sostiene

Condividi questo articolo su

















di Fra.Tor.

Nella serata di sabato 10 luglio la famiglia Gualtieri si è vista divorare dalle fiamme l’abitazione in via Filangieri, in zona Cardeto, a Terni. Massimo, sua moglie e i loro tre figli hanno perso praticamente tutto in quell’incendio. Molti i gesti di vicinanza e di solidarietà tra cui una raccolta fondi organizzata dai residenti del quartiere. «La sensibilità del quartiere la si dimostra anche in occasioni tragiche come questa. Abbiamo organizzato una raccolta fondi – spiega Raffaele Mastrogiovanni a nome dei residenti del quartiere – perché ritenevamo opportuno dare il nostro sostegno a questa famiglia. Abbiamo messo due bussolotti, uno al supermercato e l’altro all’edicola e abbiamo raccolto 1.150 euro. Non è una grossa cifra, ma speriamo serva a dare un po’ di sostegno, sopratutto morale». Massimo Gualtieri ringrazia, «indubbiamente, chiunque si è adoperato e ha donato e tutti quelli che ci hanno rivolto un gesto o un semplice saluto. Abbiamo visto molta solidarietà fin da subito e ancora continua, questo ci riempie il cuore. In questo quartiere sono cresciuto e ora ci stanno crescendo i miei figli, un affetto particolare che sento da tutti i residenti. Al momento siamo ospiti in un appartamento che ci hanno messo a disposizione degli amici, ma a breve dovremo lasciarlo. Non sappiamo se, come e quando potremo tornare nel nostro appartamento, le cause dell’incendio non sono state ancora definite, la situazione è ancora tutta in stallo con perizie in corso. Il gatto e un computer sono le uniche cose che siamo riusciti a salvare, abbiamo recuperato un po’ di panni che sono ancora in lavanderia per togliere la puzza di fumo. Il resto, tutta la nostra vita, è stato completamente distrutto dalle fiamme».