«Ho caldo, mi bagno». Entra in acqua e muore

Ha detto alla moglie: «Ho caldo, vado a farmi un bagno». È entrato in acqua e poco dopo ha perso i sensi. Malore fatale, nella tarda mattinata di lunedì ad Alba Adriatica (Teramo) per un 69enne originario di Trevi, Getulio Colletti, che si trovava in vacanza in un hotel della località balneare dell’Adriatico. A riportare la notizia è il quotidiano ‘Il Messaggero‘.

Morte naturale

Ad accorgersi del malore – il 69enne umbro è subito finito sott’acqua – è stato un bagnante che, aiutato dai bagnini dello stabilimento Beach Principe, lo ha portato sul bagnasciuga. Lì i sanitari della Croce Rossa lo hanno raggiunto, mettendo in atto numerosi tentativi di rianimarlo, purtroppo inutilmente. La salma dell’uomo, dopo gli accertamenti di rito della Guarda costiera, è stata restituita ai familiari per il successivo rito funebre.