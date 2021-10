I mille significati della Marcia della Pace

di P.C.

La 60° edizione della Marcia della Pace Perugia-Assisi ha un significato ancora maggiore all’indomani dell’aggressione squadrista alla sede nazionale della Cgil. Ma questo è solo uno dei mille significati dell’evento nato a metà del secolo scorso per volontà di Aldo Capitini e che, in ogni edizione, assume nuove sfaccettature.

C’è anche Mimmo Lucano

Con lo slogan ‘I care’ – celebre motto di don Milani – la partenza è scattata come di consueto dai giardini del Frontone in Borgo XX Giugno. L’arrivo, dopo 24 chilometri di percorso, nel primo pomeriggio alla Rocca Maggiore di Assisi. Tantissimi gli intervenuti, gente comune e personaggi illustri: da Mimmo Lucano, il sindaco di Riace condannato per le vicende legate all’accoglienza dei migranti; il presidente di ‘Libera’ don Luigi Ciotti presente quasi tutti gli anni; il sindacalista Aboubakar Soumahoro.

Gli interventi alla partenza

Alla partenza, musiche e interventi di saluto. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato una lettera, il cardinale di Perugia – Città della Pieve, Gualtiero Bassetti, è intervenuto dal palco («mi unisco spiritualmente alla vostra marcia, perché prendersi cura, chinarsi sugli altri, andare verso l’altro, risponde a un grido che da più parti sento levarsi») così pure la presidente della Regione, Donatella Tesei, che ha espresso solidarietà alla Cgil per l’attacco di Roma. Il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, ha ricordato l’Imam Abdel Qader, morto di Covid; e poi Sandro Pasquali (vice presidente della Provincia di Perugia), Filippo Carlà Campa (sindaco di Vicchio), Marco Mascia e gli studenti dell’università di Padova, Amelia Rossi del comitato promotore ‘Marcia PerugiAssisi’, Elena Belia e i giovani in Servizio Civile per la marcia.

LA PARTENZA DELLA MARCIA DELLA PACE 2021 – VIDEO

Greco (Cgil): «Oggi ha un valore doppio»