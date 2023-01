«Iannarilli ‘archiviato’ e assolto. E senza sequestri la J Petrol non sarebbe fallita»

di Francesco Mattiangeli

Avvocato

In relazione all’articolo apparso sul sito di informazione umbriaOn, dal titolo ‘Terni, San Carlo e il ‘buco’ J Petrol’ in data 26 dicembre 2022, si precisa quanto segue.

In data 22 novembre 2022, il gip del tribunale di Terni ha disposto l’archiviazione nei confronti del signor Iannarilli Vittorio e di tutti gli altri coindagati. Il giudice delle indagini preliminari ha motivato: ‘..il quadro indiziario non ha superato il vaglio dei giudici del merito con riferimento alla posizione di alcuni coimputati che, giudicati separatamente, sono stati assolti’. Inoltre, si legge ancora nelle motivazioni, ‘come rilevato dal pm, le criticità del compendio probatorio evidenziate nelle suddette sentenze di assoluzione, affievoliscono l’effettiva portata del quadro indiziario che non appare più idoneo a supportare l’utile esercizio dell’azione penale nei confronti degli odierni indagati’.

Alla luce di ciò, si rileva dunque che se non si fosse proceduto al sequestro che comportò, di fatto, la ‘chiusura ed inattività dell’azienda’, la J Petrol non sarebbe fallita e che in ordine alle vicende giudiziarie occorse a Iannarilli a seguito del fallimento, hanno visto l’assoluzione dello stesso Iannarilli da parte del tribunale di Roma per le principali accuse a suo carico.