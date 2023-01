Il 2023 della Futsal Ternana inizia alla grande: Cus Ancona travolto 1-9

Una Generali Futsal Ternana scatenata e senza freni ad Ancona nella prima gara ufficiale del 2023. I ragazzi di Federico Pellegrini vincono 1-9 in terra marchigiana, salgono al 3° posto e guadagnano i preliminari di coppa Italia.

Straripante

Quattro gol nel primo tempo e cinque nella ripresa, pratica Cus Ancona risolta senza troppi patemi. E pensare che a passare in vantaggio sono stati i padroni di casa con Balzamo, poi solo rossoverdi: a segno Sachet (tripletta), De Michelis (doppietta), Martini, Polito (doppietta) e Almadori per il definitivo 1-9. Non può che essere soddisfatto mister Pellegrini: «Oggi abbiamo fatto una grossa prestazione, siamo andati sotto ma la squadra è stata brava a reagire prima a pareggiare i conti, in un secondo momento a passare in vantaggio per poi con pazienza a dilagare. Sono contento davvero di tutti, dal primo all’ultimo hanno dato un grosso contributo per raggiungere questa vittoria ma non solo, grazie anche al concatenarsi dei risultati dagli altri campi abbiamo ottenuto il primo obiettivo stagionale, la qualificazione al turno preliminare della Coppa Italia. Sono sicuro che ci giocheremo le nostre possibilità al massimo per regalarci a tutti noi e regalare alla città un posto nella Final Eight».

CUS ANCONA – GENERALI FUTSAL TERNANA 1-9

Ancona: Strinati, Balzamo, Casoni, Astuti, Panella, Lancioni, Ciappici, Vagnarelli, Rossi, Ferjani, Quercetti, Di Placido. All. Battistini

Ternana: Fagotti, Sachet, Almadori, Corpetti, Mariani, Paolucci, Martini, De Michelis, Giardini, Polito, Bulletta, Paciaroni. All. Pellegrini

Arbitri: Gianluigi Squilletti di Campobasso e Marco Liuni di Roma 2

Reti: Balzamo (C) Sachet, De Michelis, Martini, Sachet (T) primo tempo; De Michelis, Sachet, Polito, Polito, Almadori (T) secondo tempo