Il basket umbro piange la scomparsa di Luca Palmerini

Lutto nella pallacanestra umbra. Nella notte tra domenica e lunedì è scomparso prematuramente il coach dell’under 17 del Perugia Basket, Luca Palmerini, come reso noto dalla stessa società biancorossa: «Ci ha gettato nello sconforto più profondo. A causa di un infarto, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e di tutti noi Luca Palmerini». Lascia la moglie Chiara ed i figli Giacomo ed Emma: «Da lassù continuerà ad ispirare le gesta della sua squadra Under 17, di cui era orgogliosissimo. Addio Luca, ci manchi già», il comunicato della società. Numerosi i messaggi di cordoglio da tutto il territorio regionale. Palmerini era conosciuto in tutta l’Umbria per le avventure anche alla guida delle selezioni regionali. In passato aveva allenato anche il Gubbio e la Sisas Perugia. Avrebbe compiuto 46 anni a maggio.

Il ricordo del Comune

«Luca Palmerini – il cordoglio dell’amministrazione comunale di Perugia – è stato un giocatore straordinario, dotato di tecnica sopraffina. Con la casacca della squadra del suo quartiere, la Pontevecchio di Ponte San Giovanni, ha conquistato titoli su titoli, incantando il pubblico. Poi, appese le scarpette al chiodo, la lunga carriera da allenatore, guidando, tra gli altri, Perugia Basket, Gubbio, Gualdo e Pallacanestro Perugia in ambito femminile. Proprio con il Perugia Basket la sua ultima esperienza, ancora in corso al momento della scomparsa, al comando dell’under 17. Ha insegnato la pallacanestro ad intere generazioni di ragazzi, non facendo mai mancare quell’ironia che era propria del suo carattere e che lo rendevano amico di tutti. L’amministrazione comunale di Perugia si unisce al dolore del mondo cestistico e trasmette idealmente un abbraccio ricco di affetto a tutti coloro che hanno amato Luca Palmerini, la moglie Chiara, i figli Giacomo ed Emma, i genitori, la sorella, gli amici ed i tanti, tantissimi atleti che ha aiutato a crescere tecnicamente ed umanamente».