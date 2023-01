Il capodanno Rai vince la sfida dell’Auditel ed esalta una magnifica Umbria – Le immagini

di G.R.

Successo in piazza e successo in televisione. L’anno che verrà, l’evento della notte di San Silvestro, organizzato da Rai1 che quest’anno aveva scelto Perugia come città ospitante è stata davvero una grande vetrina. Corso Vannucci si è riempito, come da previsioni, fino a Piazza Italia dove era collocato il secondo e ultimo maxischermo. Sarà felice il direttore Stefano Coletta che alla vigilia aveva dichiarato di essere competitivo ma non guardare troppo i numeri: la trasmissione è stata la più seguita dei primi nove canali del digitale terrestre. Oltre 5 milioni di spettatori con uno share del 36,9% sono quasi il doppio della concorrente Canale 5 con il suo Capodanno in musica che ha registrato 3 milioni di spettatori con uno share del 20,9%.

L’Umbria in tutto il mondo

Non hanno rovinato la notte perugina i 40 minuti che si sono dovuti attendere per via dello speciale in onore della scomparsa del Papa emerito Benedetto XVI, all’anagrafe Joseph Aloisius Ratzinger, scomparso la mattina del 31 dicembre. Certo l’emittente del servizio pubblico ha dovuto inventarsi qualche stratagemma come registrare Dove si Balla di Dargen D’Amico con il pubblico in piazza che ha prima assistito alla performance in live e poi l’ha rivista dal maxischermo quando è stata mandata in onda per chi era collegato dalla TV o via streaming. Poi basta, si è partiti lisci con L’Anno che Verrà di Lucio Dalla cantata e suonata dal piano da una splendida Noemi e si è andati avanti quasi fino alle 2. Tantissime le cartoline mostrate relativamente alle bellezze dell’Umbria da Perugia dove si è svolto il tutto a Terni passando per Gubbio, Foligno, Piediluco, Spoleto e tanti altri luoghi incantevoli della nostra regione. Portabandiera dell’Umbria è stata la comica ternana Emanuela Aureli che bissa la sua presenza dopo quella dell’anno scorso alle acciaierie AST di Terni. Presenti nel pubblico la presidente della Regione Donatella Tesei, il sindaco di Perugia Andrea Romizi e tanti assessori che hanno ballato e cantato passando dai Ricchi e Poveri e Iva Zanicchi a Piero Pelù, Nek e Renga. Oltre 20 gli ospiti che si sono alternati sul palco con la presenza di LDA (figlio di Gigi D’Alessio), Tancredi e Mr Rain per i più giovani. Sono sbucati anche da dietro le quinte Blanco e Mahmood, impersonificati da Gabriele Cirilli e Francesco Pierantoni coppia vincente formatosi a Tale e Quale Show. L’occasione ha riunito davvero le famiglie e donato qualche ora di spensieratezza all’Italia e oltre confine. In mezzo dal palco gli elogi di Amadeus all’Umbria, regione verde, accogliente e dove si mangia molto bene.

‘L’ANNO CHE VERRÀ’ – LE IMMAGINI DELL’UMBRIA