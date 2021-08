Il Comune di Foligno piange la scomparsa della dirigente Fratino

Comune di Foligno in lutto. L’ente perde la dirigente – aveva compiuto 55 anni lo scorso 30 giugno – Antonia Fratino: il sindaco Stefano Zuccarini, la giunta, amministrazione comunale e colleghi «esprimono profondo cordoglio per la prematura scomparsa della dirigente dell’area governo del territorio, architetto Antonia Fratino. In tanti anni di servizio, Antonia Fratino ha sempre mostrato, nel suo lavoro, grande competenza, impegno e dedizione al servizio del cittadino, ha sottolineato il sindaco Zuccarini. Scompare una figura preziosa per la nostra comunità».

