Proseguono le azioni civiche anche in periodo di coronavirus e, mantenendo le dovute distanze di sicurezza, due cittadini – Marco Tisba e Marco Bernardini – in ragione del patto di collaborazione sottoscritto con il Comune di Terni, hanno dato seguito alla pulizia del parco in strada di Tavernolo. Un’azione utile, messa in atto con tutte le precauzioni del caso, volta a far ritrovare una città migliore quando l’emergenza sarà finita.

