Il Gran Galà del Calcio Umbro premia e ricorda. Rossi (Ellera) Mvp della stagione

Alessandro Rossi, attaccante classe 2001 dell’Ellera, è stato eletto miglior giocatore dell’Umbria per la stagione 2023/2024 al Gran Galà del Calcio Umbro che si è svolto martedì 28 maggio presso La Locanda del Cardinale, ad Assisi. A premiarlo il presidente del Comitato regionale umbro della Lega Nazionale Dilettanti, Luigi Repace, e da Evaristo Beccalossi, il numero 10 per eccellenza che ha legato il suo nome soprattutto all’Inter e oggi capo delegazione dell’Italia Under 20.

«Il giovane eugubino – riporta una nota – si è distinto per le prestazioni di qualità e i 19 gol segnati nello scorso campionato di Eccellenza, in cui la formazione perugina si è classificata al terzo posto. Rossi è stato attenzionato nell’arco dell’intera stagione e potrebbe diventare un uomo mercato in questa sessione estiva con l’ambizione di poter raggiungere il calcio professionistico».

Rossi è stato inserito nella Top 11 da cui è stato poi scelto il miglior calciatore dell’annata. Schierata con il 3-4-3, la formazione ideale decisa dall’apposita commissione ha visto il portiere Gianclaudio Lori dell’Acf Foligno, i difensori Leonardo Moracci e Giovanni Nuti dell’Acf Foligno e Simone Eramo della Pietralunghese, i centrocampisti Nicholas Bocci dell’Ellera, Luca Ubaldi del Bastia, Andrea Bagnato del Terni Fc e Giovanni Farneti del Trestina, gli attaccanti Enrico Polidori del Castel del Piano, Emiliano Gjinai della Clitunno e Rossi dell’Ellera.

Il Gran Galà del Calcio Umbro, organizzato da Golden Marketing con Massimo Boccucci e Antonio Palazzetti, è stato trasmesso in diretta televisiva da Umbria+ Trt (canale 15 del digitale terrestre), in streaming e social. Ha visto il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Assisi, Comune di Terni, Coni Umbria, Figc-Lega Nazionale Dilettanti e Comitato regionale umbro della Lega Nazionale Dilettanti, il sostegno di sponsor e il coinvolgimento dei media Tef, Teletruria, È Tv Umbria e Marche, Ternana Time, Radio Sportiva e Centro Suono Sport Roma.

La serata, condotta dal giornalista Francesco Bircolotti, è stata dedicata al giornalista Mario Mariano, scomparso la settimana scorsa, e ha dato spazio con un contributo al Comitato per la Vita ‘Daniele Chianelli’, con la presenza del presidente Franco Chianelli e della signora Luciana.

Con Evaristo Beccalossi (premio ‘Umbria nel Cuore’), sono stati premiati e coinvolti Alberto Bollini, allenatore dell’Italia Under 20 (premio ‘Assisi nel Cuore’), Carlo Taldo. general manager del Genoa Primavera (premio ‘Norcia nel Cuore’), Domenico Toscano, tecnico del Cesena (premio ‘Ernesto Bronzetti’), Simone Farina, direttore generale del Siena (premio ‘Giancarlo Brugnoni’) e Stefano Bizzotto di Rai Sport al quale è stato conferito il premio giornalistico ‘Angelo Marinangeli’. Premio ‘Romedio Scaia’ per il miglior allenatore ad Alessandro Manni che ha portato l’Acf Foligno in serie D e premio Top Arbitro a Giuseppe Ciorba della sezione di Perugia.