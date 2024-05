Perugia, addio a Mario Mariano

L’Umbria dice addio ad uno degli storici giornalisti del territorio regionale. Si è spento all’età di 79 anni – compiuti lo scorso 5 marzo – Mario Angelo Mariano, originario di Troia (Foggia) e da tempo malato. Di recente è stato ufficio stampa dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia, mentre in passato ha collaborato per diversi quotidiani umbri e nazionali (Umbria 24, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Stampa, Tuttosport e Il Giornale dell’Umbria in particolar modo). Una delle sue passioni era il Perugia Calcio. Il rito funebre ci sarà nella chiesa di San Raffaele – Madonna Alta sabato mattina alle 9.

