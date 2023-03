Il grande cuore di Terni per Flavia: donati 50 mila euro per le cure

Aziende, privati ed associazioni di volontariato, tutti in campo per il progetto ‘Per Flavia: insieme si vince’. Il grande cuore dei ternani ha permesso di donare 50 mila euro in favore della 12enne affetta da una malattia metabolica rara.

Da novembre tante donazioni

Tutto è iniziato con la conferenza stampa del 24 novembre, quando l’associazione Sosteniamo Terni ha abbracciato il progetto. Da allora in tanti si sono mossi per aiutare la piccola: con i 50 mila euro donati sarà possibile affrontare il primo step di cure. I genitori Cristina e Piergiorgio ringraziano la Fondazione Carit, la Fondazione Filippo Micheli, l’associazione Il sogno di Rebecca, l’Interact Terni, Narni ed Amelia, l’ A.U.Mat Onlus, l’Inner Wheel Club Terni, il Soroptmist, l’Asd Colleluna Volley, i Lions Club Sangemini, il Rotary Club Amelia e Narni. «Questo è soltanto il primo passo che ci permette di avviare il percorso terapeutico di Flavia – dice Luca Angelelli, presidente di Sosteniamo Terni – c’è ancora molta strada da fare e il secondo step è senza dubbio più impegnativo a livello economico del primo. Non ci fermeremo e continueremo a fare del nostro meglio ma chiediamo ancora una volta l’aiuto ed il supporto di tutti per garantire a Flavia un futuro migliore».