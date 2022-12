SosteniAmo Terni in meno di un mese ha donato 25 mila euro per le cure di Flavia

C’è grande solidarietà intorno al progetto ‘Sosteniamo Flavia, insieme si vince’, nato per sostenere le cure sperimentali che la famiglia della bimba ternana deve affrontare per la rara malattia genetica da cui è affetta. A meno di un mese dalla presentazione del progetto, l’associazione SosteniAmo Terni ha ricevuto donazioni per oltre 25 mila euro grazie alle diverse iniziative messe in campo.

La raccolta fondi

Grande successo per la cena di beneficenza dell’associazione, quest’anno dedicata a Flavia, che ha visto registrare il sold out nell’arco di pochi giorni dalla presentazione dell’evento. Una serata all’insegna di forti emozioni e grande senso di solidarietà. Molte le donazioni arrivate da fuori Terni, sia da parte di privati che da aziende dei più svariati settori. Tanti gli istituti scolastici che hanno avviato al loro interno iniziative di raccolta fondi. «In questi giorni abbiamo ricevuto attestati di stima e donazioni anche da parte di numerose associazioni di volontariato del territorio ternano – dice il presidente Luca Angelelli – che si sono rese subito disponibili nel collaborare alla realizzazione dei prossimi eventi. Un ringraziamento speciale a tutti i ternani che ancora una volta stanno dimostrando di avere un grande cuore». Per sostenere Flavia il 2023 inizia con il torneo di padel, previsto per domenica 22 gennaio nella struttura Palapadel di Terni. «È anche attiva la raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme ed invitiamo chiunque voglia rimanere aggiornato sulle varie iniziative a seguirci sui nostri canali social – dice Angelelli – certo che Flavia potrà contare ormai sul nostro e sul vostro aiuto».