Serie C, Gubbio ko con il Cesena: 1-2

Il Gubbio non riesce proprio ad ingranare. Niente prima vittoria in campionato: al ‘Barbetti’, dove è stato consentito l’accesso ai tifosi per la prima volta da marzo, la squadra di Vincenzo Torrente perde 1-2 con il Cesena: le reti tutte nella ripresa con il temporaneo vantaggio ospite firmato Collocolo (buono il pallonetto a beffare l’estremo difensore eugubino), il pareggio ad un quarto d’ora dal termine di capitan Malaccari – colpo di testa su assist di Pasquato, per quest’ultimo anche un legno colpito – e il gol vittoria in extremis realizzato da Bortolussi. Nella prima frazione di gioco Cucchietti ha respinto un rigore calciato da Caturano, superandosi poi sul successivo tentativo di Steffè. Mercoledì sera c’è la trasferta sul campo della Fermana.

Tabellino

Gubbio (4-3-3): Cucchietti; Formiconi (90′ Muñoz), Uggè, Signorini, Ferrini (72′ Sdaigui); Oukhadda, Malaccari, Mėgelaitis (90′ Lovisa); Sainz Mata (82′ De Silvestro), Pellegrini, Pasquato. Allenatore: Vincenzo Torrente

Cesena (4-3-3): Satalino; Longo (71′ Ricci), Ciofi, Gonnelli, Favale; Steffè (70′ Capellini), Petermann, Collocolo; Bortolussi, Caturano (28′ Nanni), Russini (80′ Capanni). Allenatore: William Viali

Reti: 75′ Malaccari (G); 56′ Collocolo, 86′ Bortolossi (C)

Arbitro: Federico Fontana di Siena

Note: espulso Signorini (G) al 94′