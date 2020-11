Gubbio-Triestina 1-0, rotto tabù casalingo

Tabù ‘Barbetti’ spezzato e prima festa casalinga per il Gubbio di Vincenzo Torrente. I rossoblù nel pomeriggio di mercoledì hanno battuto la Triestina di misura per 1-0 nel recupero della 9° giornata: al 68′ la marcatura decisiva – poco prima gli alabardati erano rimasti in dieci per l’espulsone di Rizzo – sugli sviluppi di una punizione di Pasquato, con Maracchi che ha deviato involontariamente la sfera nella propria porta. Malaccari e compagni non vincevano tra le mura amiche da gennaio, proprio in occasione di una sfida con i friulani. In classifica il Gubbio sale a quota 11 e nel prossimo turno affronterà in Umbria la Feralpisalò.

