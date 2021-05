Il ministro del turismo arriva in Umbria ma la Lega è in disparte

Martedì mattina il ministro del turismo Massimo Garavaglia sarà in Umbria, per incontrare a Perugia la presidente della Regione, Donatella Tesei, e l’assessore regionale al turismo Paola Agabiti. Ma il ministro visiterà anche alcuni centri umbri, in particolare Perugia, Assisi, Scheggino e Terni, con ultima tappa la Cascata delle Marmore. Un segnale certamente di vicinanza da parte del Governo e del titolare politico di uno dei comparti cruciali per l’economia nazionale ed umbra. Per il quale è stato scelto un percorso ‘istituzionale’ – coordinato dalla Tesei e dalla Agabiti – piuttosto che politico. E Massimo Garavaglia è un esponente di punta della Lega a livello nazionale. In questo senso c’è chi, nel partito di Salvini, ha storto un po’ il naso di fronte al fatto che di ‘politico’ – almeno nel collegamento con chi rappresenta la Lega in Umbria e sul territorio – non ci sia molto nella visita del ministro. Uno scarso coinvolgimento – non sono previsti incontri in tal senso – che parte della base e qualche esponente non ha gradito, ritenendo l’occasione utile anche per il partito in sé, per la sua visibilità e per il ruolo decisionale che occupa in un ambito e in una fase fondamentale qual è la ripartenza post pandemia.

Condividi questo articolo su