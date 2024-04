«Il mio tumore sotto controllo dopo oltre quattro anni. Grande sinergia Spoleto-Terni»

Una paziente di Spoleto ha inviato al direttore generale della Usl Umbria 2, Piero Carsili, una lettera di elogio e ringraziamento ai sanitari dei servizi territoriali dell’azienda sanitaria – dal medico di medicina generale ai servizi Adi (Assistenza domiciliare integrata del distretto), fino alla pneumologia – ed ospedalieri (strutture di oncoematologia e radioterapia oncologica) di Spoleto e dell’azienda ospedaliera di Terni. Di seguito la missiva.

Le lettera

«Nel gennaio del 2020, qualche settimana prima dell’ondata pandemica di Covid-19, mi è stato diagnosticato un adenocarcinoma al polmone destro con ripetizione pleurica, inoperabile. Consigliata dal medico curante, dottor Danilo Gioacchini, ho scelto di curarmi a Spoleto seguita dalla dottoressa Maura Betti presso il reparto di oncoematologia del ‘San Matteo degli Infermi’. Sono stata trattata con l’immunoterapia e diversi tipi di chemioterapia. Durante questo periodo difficile, sia per la mia situazione generale che per gli effetti collaterali delle terapie, ho ricevuto l’assistenza e il sostegno del servizio domiciliare Adi del distretto di Spoleto Usl Umbria 2 diretto dalla dottoressa Simonetta Antinarelli. Nel 2022, inoltre, sono stata trattata con la radioterapia stereotassica presso il reparto di radio-oncologia dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni, seguita prima dal dottor Ernesto Maranzano e poi dal dottor Fabio Trippa. Fondamentale, in questo periodo di cure, è stata la proficua sinergia tra i servizi di oncoematologia e di radioterapia dell’ospedale di Spoleto. Ora, dopo quattro anni e tre mesi […] il tumore è sotto controllo, come confermato dal dottor Roberto Tazza, responsabile della pneumologia territoriale dell’azienda Usl Umbria 2. Desidero ringraziare l’azienda sanitaria per l’efficiente organizzazione, tutti coloro che hanno compiuto questo miracolo e le istituzioni, in particolare l’ospedale di Spoleto che in questi anni mi ha accompagnata con un’assistenza costante, grazie alla professionalità, competenza ed empatia degli staff sanitari».

Il ringraziamento della Usl2

Il direttore generale della Usl2 Piero Carsili rivolge alla signora «un sentito e affettuoso ringraziamento per l’importante attestato di stima e fiducia nei confronti dell’azienda e dei suoi professionisti che, nelle sedi territoriali ed ospedaliere, assicurano giorno e notte alla popolazione cure e assistenza di qualità con grande competenza, impegno, dedizione, umanità ed empatia». Il manager sanitario «si associa al plauso ai sanitari e professionisti della salute di Spoleto e di Terni», sottolineando «l’importanza della presenza di una rete oncologica territoriale ed ospedaliera efficace ed efficiente ai vari livelli, assicurata anche durante la lunga fase della pandemia», ed evidenziando «la centralità dell’integrazione multidisciplinare che assicura una presa in carico completa del paziente e la stretta collaborazione e sinergia nei percorsi di cura tra l’azienda Usl Umbria 2 e l’azienda ospedaliera di Terni».