Il mondo del vino: ad Orvieto un convegno dedicato

«Il mondo del vino, sempre più complesso e competitivo, impone nuovi approcci e nuove strategie. Solo attraverso il confronto di idee e la condivisione di esperienze diverse è possibile affrontare le sfide di mercato e sviluppare percorsi vincenti». Nell’ambito della seconda edizione di ‘Orvieto città del gusto, dell’arte e del lavoro’, il consorzio Tutela vini di Orvieto ha organizzato, per lunedì 26 settembre a palazzo del Capitano del Popolo di Orvieto, il convegno dal titolo ‘L’Orvieto allo specchio’. I produttori del consorzio incontreranno referenti della grande distribuzione, associazioni di categoria, giornalisti, influencer, blogger ed esperti della wine communication per condividere esperienze ed elaborare nuove proposte e piani di sviluppo.

Il convegno

‘L’Orvieto allo specchio’ vuole essere una tavola rotonda a vocazione multidisciplinare, che vedrà la partecipazione dei maggiori esperti del settore. I relatori che prenderanno parte al convegno sono Riccardo Cotarella (presidente del comitato scientifico Orvieto diVino), Denis Pantini (nomisma), Alessandro Rossi (national category manager wine di Partesa), Marco Magnocavallo (tannico), Valentina Bertini (responsabile acquisto vini del gruppo Langosteria), Matteo Zappile (restaurant manager il Pagliaccio di Roma), Carlo Maggi (enoteca La Loggia), Anais Cancino (The wine teller). L’ingresso al convegno sarà libero e aperto a tutti. Per assicurarsi un posto in sala si consiglia la prenotazione inviando una e mail a [email protected] oppure telefonando in orario di ufficio al numero: 0763.343790.