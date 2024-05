Il Nuoto Club Terni campione regionale Esordienti B

«Siamo entusiasti di aver vinto, per il terzo anno consecutivo, tante medaglie e centratio numerosi record personali. Questo risultato dimostra l’ottimo lavoro svolto da parte di tutti i ragazzi». Così egli allenatori Emanuele Vagnozzi, Francesco Sabatini e Giovanni Tarquini della società ‘Nuoto Club Terni’ che si è piazzata al primo posto al campionato regionale Esordienti B svoltosi a Perugia, presso la piscina ‘Pellini’, domenica 26 maggio. La società del Nuoto Club (295 punti) ha precedenti la ‘FXT Terni’ (162 punti) e ‘Aretè Ssd’ (160 punti).

Per la sezione femmile si sono distinte Greta Friggi – campione regionale 100 dorso, 200 stile libero, 100 misti e seconda nei 100 stile libero -, Sveva Pileri – campione regionale 100 farfalla, seconda nei 100 rana, 200 misti, 50 farfalla -, Benedetta Santicchia – seconda nei 200 dorso, terza nei 400 stile libero e nei 100 dorso -, Eva Conti – terza nei 100 e nei 200 rana. Per la sezione maschile Cesare Nardi – campione regionale nei 50 farfalla, secondo nei 200 stile libero, 100 farfalla, 200 dorso -, Edoardo Antonelli – campione regionale nei 100 stile libero, 200 stile libero, 400 stile libero, 100 dorso -, Filippo De Angelis – terzo nei 200 misti. Eccellenti le staffette maschili che si sono piazzate sul gradino più alto del podio sia con la 4×50 sl che con la 4×50 mista. Non da meno le ragazze, prime nella 4×50 mista e seconde nella 4×50 sl. Tante le medaglie vinte, ma non meno importanti gli altri componenti della squadra: Filippo Foschi, Francesco Conti, Edoardo Petessi, Filippo Collazzoni, Martina Fausti, Matilde Firmani, Cecilia Lucidi e Rachele Napolitano Rachele. «Il loro contributo – spiegano dalla società natatoria ternana – è stato fondamentale per ottenere l’ambito trofeo».