Il padel nazionale in scena a Terni con un montepremi ‘ricco’

Sono aperte le iscrizioni al 1° trofeo nazionale di padel ‘Farmacia Rotondi’, con montepremi di 5 mila euro, che si terrà presso il circolo Happy Padel di Terni dal 29 luglio al 1° agosto: un evento di rilevanza nazionale, riservato alla categoria maschile, tesserati Fit con classifica da 1.1 a 4nc. «Abbiamo deciso di investire e lavorare in questo importante evento – afferma Enrico Pernini, presidente di Happy Padel – per proseguire nel progetto di crescita del nostro circolo. Siamo sicuri e speriamo, che la portata dell’evento richiamerà nei nostri campi atleti di rilevanza nazionale, con cui i giocatori del territorio avranno l’opportunità di confrontarsi e permetterà ai tanti appassionati di godersi quattro giorni di grande padel. Per questo vorrei ringraziare la famiglia Rotondi che ha creduto insieme a noi in questo progetto». Così Fabio Moscatelli, delegato provinciale del Coni di Terni, consigliere Fit Umbria e delegato regionale Fit Umbria padel: «Terni ancora una volta vetrina del padel umbro. Un torneo importante, di grande qualità che sono sicuro terrà viva l’attenzione dei tanti appassionati del nostro sport. In Umbria il padel, lo dico con grande orgoglio, sta toccando vette sempre più importanti sia per la crescita degli impianti, sia dei tesserati e con loro si alza la richiesta di crescita agonistica che passa attraverso le scuole padel e l’organizzazione di tornei importanti dove vedere il meglio. Un ringraziamento all’amico Enrico Pernini, imprenditore attento ed appassionato padellista che ancora una volta ha messo a disposizione la sua meravigliosa struttura per la promozione e la propaganda del padel e alla famiglia Rotondi che ha contribuito con la sua passione verso lo sport all’organizzazione del torneo. In bocca al lupo a tutti i giocatori».

Condividi questo articolo su