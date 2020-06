Luca fu ucciso in servizio sul raccordo, dopo 18 anni il figlio prende il suo posto

Emozione in questura, a Perugia, per l’arrivo di un giovane agente, che ha preso servizio, insieme ad altri dieci colleghi nel capoluogo. È il figlio di Luca Benincasa, medaglia d’oro al valor civile, assistente della polizia di Stato caduto durante l’adempimento del dovere nel marzo del 2002. Fu ucciso durante un inseguimento da alcuni rapinatori. A lui, fra l’altro, è stata anche intitolata la sede della sezione di polizia stradale di Perugia in via Ruggero D’Andreotto.

Chi era Luca Benincasa

L’assistente della Polizia di Stato Luca Benincasa perse la vita il 22 marzo sul raccordo Perugia – Bettole: era impegnato nel controllo del traffico sulla tangenziale perugina quando intercettò un’auto in fuga a bordo di un taxi dopo una rapina in banca. L’auto si affiancò e a quel punto partirono dieci colpi d’arma da fuoco che colpirono mortalmente Luca e ferirono gravemente il suo collega, poi salvato in ospedale. Il guidatore del taxi si costituì pochi giorni dopo. I complici vennero arrestati nei giorni successivi. Luca Benincasa lasciò la moglie ed un figlio di appena due anni, che ora, appena ventenne, prende servizio lì dove lavorava il padre.