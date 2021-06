Il Pd a Terni: «Umbria ‘cuore verde d’Europa’. Ora è possibile»

di Fra.Tor.

«L’ambiente è la nostra più grande risorsa e dobbiamo prendercene cura, tutelando il territorio e valorizzando l’enorme patrimonio naturale e paesaggistico che abbiamo il privilegio di abitare». In occasione della ‘Giornata mondiale dell’ambiente’, Tommaso Bori, segretario del Pd Umbria, Fabrizio Bellini e Pierluigi Spinelli, rispettivamente segretario provinciale e segretario comunale del Pd Terni, sabato mattina alla Cascata delle Marmore, in un appuntamento organizzato dal circolo Pd ‘Enrico Berlinguer’ Collestatte-Torre Orsina, hanno lanciato delle proposte del Partito Democratico per l’Umbria cuore verde d’Europa. Nel corso dell’evento non è mancato il ricordo e il dolore per l’improvvisa scomparsa dell’ex assessore comunale Giorgio Armillei,«uomo di particolare cultura, intelligenza e sensibilità».

Lo sviluppo sostenibile

«Il nostro futuro e il futuro dell’Umbria – hanno evidenziato Bellini e Spinelli – dipendono anche da come sappiamo occuparci di quello che ci sta intorno. La nostra regione può essere il laboratorio per la transizione ecologica e ambientale pensando un nuovo piano di sviluppo sostenibile. Metteremo in campo proposte e progetti e saremo impegnati, insieme alle associazioni, ai volontari e ai nostri iscritti, per dare vita a una serie di iniziative in tutti i territori che possano essere la cifra di una rinnovata attenzione a tematiche che sono tutt’altro che marginali nella nostra visione per il futuro». Andrea Terenzi, membro della segreteria del Pd con delega all’ambiente ha spiegato che «la ‘Giornata mondiale dell’ambiente’ quest’anno è dedicata alla qualità degli ecosistemi per la sostenibilità ambientale. La Cascata delle Marmore secondo noi rappresenta il connubio perfetto tra l’importanza dell’operato dell’uomo e quello che si può generare quando questi interventi sono fatti in maniera corretta. La biodiversità che troviamo all’interno della Cascata è stata possibile proprio grazie a questo intervento che ha consentito allo stesso tempo di gestire nel modo più opportuno il sistema delle acque e quindi creare un ecosistema favorevole allo sviluppo di tutte queste specie vegetali ed animali. Crediamo sia di fondamentale importanza valorizzare ulteriormente questo sito e tutto il contesto di riferimento perché il sistema delle acque coinvolge diverse regioni. Sia dal punto di vista ambientale che industriale ci sono delle ricchezze che sicuramente possono essere valorizzate per generare turismo, ma possono essere sopratutto il centro di quello che noi vorremmo fare, cioè un progetto per la città che vede al centro i temi dello sviluppo sostenibile. Ripartire dalle nostre eccellenze per costruire un progetto che possa cogliere l’occasione che arriva dalla Commissione europea e dal Pnrr relativamente ai temi dello sviluppo sostenibile e dell’economia verde».

‘Umbria cuore verde d’Europa’

«L’Umbria è conosciuta come il cuore verde d’Italia, bene ora dobbiamo fare un salto diventare Umbria cuore verde d’Europa», è intervenuto a conclusione dell’incontro Tommaso Bori. «Questa giornata è stata organizzata proprio alla Cascata delle Marmore per evidenziare come si può unire l’opera dell’uomo alla sostenibilità ambientale. Il tema dell’ecologia non può essere un tema di nicchia, come lo abbiamo vissuto negli ultimi anni, ma deve tornare al centro delle politiche europee. Dobbiamo cambiare marcia. Parte da Marmore l’iniziativa ‘Umbria cuore verde d’Europa’ in cui il Partito Democratico adotterà per ogni territorio della nostra regione un parco, un fiume, un lago, un bosco, e andrà insieme ai cittadini, ai propri volontari e alle associazioni a pulire i nostri territori. Un messaggio simbolico, ma necessario».