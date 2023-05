Il rapper ternano ‘Crepa’ protagonista all’Idol music festival di Lodi

A Lodi è da poco andato in scena, per la prima volta, l’Idol Music Festival, un evento di tre giorni che ha visto protagonisti due rapper, due band e due dj. L’evento principale si è svolto il 29 aprile con il rapper Murubutu, uno dei migliori story teller del rap italiano. Ad aprirle il concerto Nicolas Consalvi, in arte ‘Crepa’: il rapper ternano si è esibito davanti a circa 600 spettatori.

«Che emozione»

«Sin da quando sono piccolo ascoltavo Murubutu – racconta Nicolas – e mai e poi mai mi sarei aspettato un giorno di ritrovarmi ad aprire il suo concerto. Quando ho ricevuto il messaggio di Lorenzo Nicoletti, mio concittadino, che mi diceva che avrei aperto la serata ero emozionatissimo. Quando sono salito ho visto il pubblico coinvolto e gridare a squarciagola, alzando le mani a tempo durante i miei brani e sventolare le luci dei telefoni durante il brano ‘Pensieri’. Appena sceso ho ricevuto moltissimi complimenti sia da Murubutu che dalla folla di gente. Tutt’ora ricevo messaggi di complimenti dai ragazzi lodigiani. È stata un’esperienza bellissima che mi ha permesso di portare la mia musica fuori dai confini dell’Umbria, con ottimi risultati. Merito anche di Lorenzo Nicoletti, direttore artistico delle serate per avermi dato questa possibilità».