Terni: ‘Pensieri’ è il nuovo singolo del 22enne ‘Crepa’

Nicolas Consalvi ha 22 anni e, dopo il diploma al liceo linguistico Angeloni di Terni, ha iniziato a lavorare come operaio al tubificio. «Un lavoro che per me è solo il mezzo per arrivare al mio sogno: vivere di musica». Nicolas, in arte ‘Crepa’, si è avvicinato alla musica rap quando aveva 13 anni, ha collaborato per qualche anno con un gruppo per poi intraprendere la sua carriera da solista. Da qualche giorno ha pubblicato il video del suo nuovo singolo, ‘Pensieri’, che è il terzo su Youtube dei sette in totale che ha scritto.

«’Pensieri’ – ci racconta – nasce da una raccolta di storie di ragazze autolesioniste. Quelli dell’autolesionismo e dei disturbi alimentari, sono argomenti che trattiamo con i nostri coetanei sin dalle scuole medie. Spesso questa situazione porta chi ne soffre ad isolarsi e a chiudersi in se stessa, senza tentare la ricerca di un aiuto da amici o parenti. Ho cercato di raccontare la mia visione di queste problematiche, nel modo in cui mi riesce meglio, con la musica. Questo è l’aiuto che offro, a chi almeno una volta si è sentito come la protagonista della canzone, ha pianto come lei ed ha sofferto come lei. Spero che questo brano, arrivi a chi ne ha più bisogno e lo faccia sentire meno solo. Il mio grazie – conclude – va a Maddalena Del Sorbo per aver prestato la sua voce riguardo ad un brano delicato come questo, alla produzione e mix eseguito interamente da Lorenzo Borseti e alla regia e montaggio video di Simone Gubbiotti e Nicolò Serafini. Ora continuiamo a lavorare e a fare musica con l’obiettivo di pubblicare il mio primo album».