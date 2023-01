«Il sogno è diventato incubo»: tra il ‘noce moscata-gate’ e il regolamento stravolto. Il caso della folignate Valeria ad Amici

di G.R.

«Non ho neanche fatto in tempo a metterla». In questa frase pronunciata da Valeria Mancini nel video usato come promo della puntata di Amici di domenica 15 gennaio, è racchiusa tutta l’esperienza della cantante folignate nel talent di Canale5. Il 18 dicembre era entrata in prova nella scuola più famosa d’Italia, l’8 gennaio Lorella Cuccarini aveva chiesto il permesso ai colleghi docenti per aggiungere un banco così da non dover escludere nessuno. Domenica 15 però l’avventura dell’umbra classe 2001 è finita come conseguenza di un provvedimento disciplinare. Il motivo non è stato spiegato ufficialmente dando quindi via alla diffusione di diverse teorie nel web, tra le quali la più accreditata sarebbe quella della «noce moscata gate» con l’assunzione incontrollata della spezia. La cantante lunedì ha chiesto che venga diffusa la verità del perché il suo sogno si è rapidamente trasformato in un incubo (vedi sotto).

La puntata del 15 gennaio

Maria De Filippi ha aperto l’ultima puntata di Amici con un tono di rimprovero materno: «Questa è una puntata un po’ particolare. Dico sul serio e non con gioia perché sono successe delle cose all’interno della scuola. Se vedete tra i banchi trovate qualcuno che non c’è». In quel momento sono entrati in classe Maddalena, Wax, Tommy Dali, Samu, NDG e proprio Valeria. Il gruppo di ragazzi ha posto le magliette davanti ai rispettivi insegnanti. La conduttrice ha allora spiegato la situazione: «Sapete perfettamente quello che avete fatto. I professori hanno visto un filmato, anche i vostri compagni insieme a voi. Ho deciso di non mandarlo in onda sia per voi che per i ragazzi che seguono il programma. Non voglio giudicare quello avete fatto. Non è un atteggiamento responsabile e maturo all’interno di questo programma rispetto a quello che il programma vi chiede». Poi in una cartellina ha letto i provvedimenti della produzione: «Il comportamento ha dimostrato totale mancanza di maturità e responsabilità che non può non avere delle conseguenze proporzionate agli eventi. Per questo motivo la produzione ha deciso che i ragazzi sostengano oggi stesso delle sfide immediate giudicate da giudici esterni contro dei candidati scelti dalla produzione stessa».

La sfida di Valeria

Valeria si sarebbe dovuta sfidare con Dettalele ma la Cuccarini ha espresso una richiesta alla produzione: «Sono due giorni che sto con il mal di stomaco, sono arrabbiata e molto amareggiata. In particolare con Valeria perché questi fatti sono successi prima della scorsa settimana quando non aveva neanche la certezza di poter conquistare la maglia. Questo è un segnale di immaturità e di mancanza di riguardo per l’opportunità. Sinceramente se avessi avuto queste informazioni prima non avrei chiesto il banco per Valeria e credo che anche le eliminazioni sarebbero state diverse se noi prof avessimo avuto queste informazioni. Ho fatto una richiesta straordinaria ovvero cambiare Valeria con Giovanni (Cricca) perché penso lui sia il simbolo di come si sta all’interno di questa scuola». A sostenerla Rudy Zerbi che aveva mandato nella scorsa puntata Cricca in sfida: «Confermo al 100%. Bisogna riconoscere chi sta dentro questa scuola in un certo modo e chi no». Maria ha spiegato che «la puntata di domenica scorsa è stata registrata il 4 di gennaio e abbiamo scoperto i giorni dopo quanto fatto dai ragazzi nella notte di Capodanno». La produzione si è così espressa: «L’eliminazione è avvenuta in seguito a una sfida giudicata da un giudice esterno e la sostituzione non può essere accolta. Riconosce però di essersi accorta tardivamente dei fatti che coinvolgono i sei allievi sotto provvedimenti e riconosce anche che la tempestiva comunicazione ai prof di quanto accaduto può avere influito sulle loro decisioni prima della scorsa puntata. Solo per questo motivo ed eccezionalmente per questo caso permette a Lorella Cuccarini di sostituire la sfidante scelta dalla produzione con Cricca previa votazione favorevoli dei professori». Stravolto quindi il regolamento con un unicum che ha messo di fronte a Valeria al posto di una ragazza, di cui non conosciamo il potenziale talento ma che sicuramente non è già nota al grande pubblico, un concorrente già noto e a cui sono legati sia gli spettatori che gli altri alunni come mostrato dalle lacrime nel momento della sua eliminazione e dagli applausi al suo ritorno. Il giudice esterno è stato il giornalista e critico musicale Paolo Giordano che ha chiesto ai ragazzi di cantare i loro inediti. Prima è stato il turno di Guera (nome d’arte dell’umbra) con «Come suona la stanza» e poi di Cricca con «Se mi guardi così», esibizione durante la quale la ragazza ha mostrato tutta la sua tristezza per quello che stava accadendo ma ha comunque cantato mostrando intesa e stima per il rivale. Arrivato al momento del giudizio si è optato per l’eliminazione di Valeria che «ha una grande presenza» ma il cui brano «ha una linearità piuttosto convenzionale e prevedibile» reintegrando nella scuola Cricca che è sembrato «più personale e pronto, più centrato e funzionale, più vincente anche in relazione al panorama musicale». Bello l’abbraccio tra i due in cui Valeria si è lasciata scappare un «Non va bene, così non si fa. Ti voglio bene» arrivato a casa attraverso i microfoni che portavano all’orecchio. Evitabili i commenti del romagnolo sempre con la battuta pronta: «Che ti serva da lezione magari. Non sbaglierai più toh. Poi faremo un featuring quando finiamo».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AMICI VIDEOS (@amicivideos)

Le altre sfide

Sono rimasti nella scuola Maddalena (ballo), Wax (canto) e NDG (canto) che hanno vinto le sfide rispettivamente con Martina, Pandax e Patrick. È stata congelata la sfida tra Samu (ballo) e Paki in attesa di una comparata tra i due. E’ stato invece eliminato senza possibilità di esibirsi Tommy Dali su decisione del suo insegnante Rudy Zerbi: «Il filmato è l’apice gravissimo di una condotta che dall’inizio del programma va avanti in questo modo. In ogni momento in cui c’è stato un provvedimento che abbiamo preso tu eri coinvolto. Stai dimostrando e hai dimostrato dall’inizio immaturità, poca responsabilità e poco attaccamento ai mezzi che il programma ti mette a disposizione. La tua condotta mi ha sempre abbastanza sconcertato. Io annullo la sfida e vorrei che lui uscisse subito dal programma».

Il noce moscata-gate

Cosa ha portato la produzione di Amici a questa decisione? Ufficialmente non è stato comunicato, come detto da Maria in puntata, per «difendere i ragazzi coinvolti e quelli che seguono da casa». Nel web stanno circolando diverse tesi, tra le quali quella che viene supportata di più dai fan del programma è rinominata «noce moscata gate». I sei alunni avrebbero fatto un uso improprio della spezia che se inalata in modo aggressivo è capace di generare effetti allucinatori non di poco conto. Una delle fonti sentita da Amici News, account affidabile che segue da vicino le notizie del talent, ha smentito questa ipotesi. Le altre teorie che stanno ottenendo un riscontro importante nella fan base sono l’essersi fatti dei tatuaggi da soli, l’aver abbandonato la villa furtivamente dato che non possono avere contatti con il mondo esterno o l’aver introdotto di nascosto degli alcolici. Nella puntata i giudici hanno girato intorno alla questione con Arisa che l’ha definita «splatter» e Cuccarini che ha sottolineato come «anche fuori dalla scuola non va bene». L’unico dei concorrenti a commentare davanti alle telecamere è stato Tommy: «Pensavo di essere uscito da un certo tipo di mentalità e ne sono uscito non del tutto. A volte torna in un gesto, in un certo tipo di comportamento. So che per arrivare dopo voglio devo rigare dritto. Ho provato a farlo con tutto me stesso, ho sbagliato, sono caduto più volte e mi dispiace». Il web si è diviso tra chi reputa eccessivi i provvedimenti presi e chi invece chiedeva l’eliminazione dell’intero gruppo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AMICI VIDEOS (@amicivideos)

La risposta di Valeria

Nel web stanno circolando degli screen di commenti e messaggi di Mancini in cui avrebbe scritto che «Non ho mai sniffato nulla in vita mia, tantomeno noce moscata» e «sappiate che io ero davvero marginale sulla questione…non doveva essere per me quel provvedimento». Chissà che si riferisca a Wax, rimasto dentro e definito da Maria «il capobanda più co***one di tutti, questa è la verità». La folignate durante la puntata aveva commentato a caldo: «Non ero a conoscenza di tante cose io o non l’avrei mai fatto. Ho dato tutto per questa maglia. È una vita che sogno questo. E se io avessi saputo delle cose non l’avrei mai fatto». Lunedì si è lasciata andare a uno sfogo nei profili Instagram (66,8K follower) e Tik Tok (392K): «Credo possiate immaginare la mia tristezza e l’amarezza di questi giorni. Il mio più grande sogno in pochissimo si è trasformato in un incubo che non auguro a nessuno di vivere. La sfida era una delle possibilità e io l’accetto. Quello che non posso accettare è che io venga associata a delle supposizioni così gravi che nulla hanno a che fare con la mia persona. Questo dire-non dire ha dato modo alle persone di poter ipotizzare le peggiori così. Dal mio canto avrei preferito che i video fossero stati mostrati e l’ho sperato. Capisco la scelta di non farlo per tutela dei minori. Ma se i video fossero stati mostrati si sarebbe vista la mia totale ingenuità e inconsapevolezza di tutto. Non sto qui a raccontare quello che è successo perché non spetta a me. Nonostante questo sono stata io a pagarne le conseguenze ma volevo ringraziarvi per i messaggi di supporto e di incoraggiamento. Spero che un giorno la verità venga fuori». A sua difesa hanno pubblicato dei messaggi anche alcune amiche: «Parlo con condizione di causa perché conoscendo Valeria so cosa è successo, ma non spetta a me dirlo. Posso solo dare la conferma, con assoluta certezza, che le voci social non corrispondono alla realtà. E che se Valeria è uscita, allora anche metà classe dovrebbe». Nel web anche l’attacco di Emma Dall’Ara, amica di Valeria, alla trasmissione: «Ho iniziato a vedere Amici solo per Valeria, chiaro, la tua amica entra in quello che è il sogno che da quando è piccola e tu sei felice per lei come se fossi lei, come se stessi realizzando il tuo di sogno. Mi hanno sempre parlato di Amici come di un programma che realizza i sogni. Mai avrei pensato di trovarmi davanti a ingiustizie e ad un programma che i sogni fosse in grado di distruggerli. Il trattamento riservato a Valeria è ingiusto ed è inconcepibile, prima di tutto perché di fronte ad una cosa del genere i video dovrebbero essere mandati in onda per chiarire i ruoli, ma anche per la forza mediatica che il tutto ha. O tutti o nessuno, non dovrebbero esistere differenze. Valeria meritava una sfida con la persona esterna che le era stata assegnata, non con una persona interna al programma con grande rapporto con i professori, e con una tale presenza mediatica e già un pubblico forte e fidelizzato (sia fuori che dentro). Oggi non è solo il sogno di Valeria ad essere un po’ in frantumi, ma quello di tutte le persone che hanno sempre creduto nel programma e che hanno il sogno di partecipare, ma anche solo per chi lo guarda da casa sul divano affezionandosi ai concorrenti e ai loro sogni. E tu, Valeria, non hai nemmeno bisogno di parlare, a te basta cantare che tutti si incantano a guardarti, come io la prima volta che ti ho conosciuta. Il giudice di tutto dovrebbero essere le persone e fuori da quello studio lo sono, nella vita lo sono. Ora, qui fuori, è GUERA. Prenditi il mondo».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AMICI VIDEOS (@amicivideos)