Valeria Mancini, da Foligno ad Amici: «È guera»

di G.R.

Se le daranno un banco nella classe di Amici lo si saprà solo a gennaio. Intanto Valeria Mancini, folignate classe 2001, si gode con spensieratezza e massimo impegno il periodo di prova nella classe più famosa d’Italia. È entrata nel cast del programma condotto da Maria De Filippi perché scelta dalla prof di canto, Lorella Cuccarini, che è rimasta colpita da Valeria durante i casting e probabilmente la vorrà dentro la trasmissione. Si legge nel web, infatti, che il vero dubbio non sarebbe se tenerla o meno ma se aggiungerla alla classe o sostituirla a Niveo.

Chi è Valeria Mancini

La ragazza era già nota a molti prima di entrare in prova ad Amici. Su Instagram conta oltre 31 mila followers ma è su Tik Tok che spopola davvero con 335 mila followers e un totale di 7 milioni di ‘mi piace’ ai suoi contenuti. Chi la segue già conosceva benissimo le sue doti canore e la passione per la musica che la portano a spaziare dal concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo al RedBull 64 bars live a Scampia. Nei video che comincia sempre con la sua espressione iconica – «È guera» – compare spesso la sorellina Emma a cui sta trasmettendo la passione per il canto. In questo periodo la sostiene insieme a mamma Luana, papà Mauro e nonno Fausto. «Based in Milan» si legge nella sua bio di Instagram ma conserva un grande legame con Foligno come si può notare nelle storie in evidenza. In Lombardia studia alla Nam (ente di formazione musicale) ma non dimentica la città in cui è nata e cresciuta e si porta dietro anche le tradizioni come la Giostra della Quintana e l’amore per il rione Ammanniti. I primi corsi di musica li segue alla scuola media Gentile, le prime esibizioni arrivano invece all’istituto tecnico economico Scarpellini. Nel 2018 vince il Cantaquintana e sale sul palco in tante altre occasioni locali come il Paiper Festival e la finale di Miss Umbria. Poi la scalata: il Cantagiro Umbria con un premio anche all’edizione nazionale, la finale in lingua inglese a Una voce per l’Europa e la collaborazione con la deejay Deborah De Luca. Infine, Amici. Durante la sua esibizione con l’inedito «Come suona la stanza» i social tra Twitter e Tik Tok sono esplosi. In molti tifano per lei ed è diventato virale il video dei suoi amici che non la sentivano da una settimana e hanno reagito in lacrime alla sua partecipazione al programma. Adesso Vale, «È guera».

LE FOTO