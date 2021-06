Il sottosegretario all’Interno Molteni in visita in Umbria

Visita istituzionale in Umbria per il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni nella giornata di giovedì. Previsto un passaggio mattutino a Perugia e pomeridiano a Terni.

Tappe e motivazioni



«La visita istituzionale – spiega Molteni – in Umbria sarà l’occasione di esprimere la mia vicinanza, quella del ministero dell’Interno e del Governo agli uomini e le donne in uniforme impegnati quotidianamente in prima linea per la sicurezza dei cittadini e per la tenuta sociale del Paese. Giovedì, inoltre, rinnoveremo il ‘Patto per Perugia sicura’ che ha l’obiettivo di aumentare la sicurezza sul territorio. Un chiaro esempio di collaborazione interistituzionale tra Stato, Regione ed enti locali nel campo della sicurezza urbana e integrata». Alle 9.15 sarà in prefettura a Perugia, mentre alle 10.45 incontrerà la presidente Donatella Tesei. Il tour proseguirà alle 14.45 con la visita al commissariato di pubblica sicurezza di Assisi, quindi alle 17.30 sarà in prefettura a Terni. Ultimo step alle 18.30 con passaggio nella sede della questura.