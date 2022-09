Caccia, il Tar accoglie il ricorso degli animalisti: salta l’apertura del 18 settembre

«Sussiste il paventato pericolo che l’apertura al 18 settembre 2022 possa arrecare danni irreversibili al patrimonio faunistico». Con questa motivazione il Tar dell’Umbria ha accolto l’istanza cautelare di varie associazioni – World Wide Fund of Nature, Wwf Italia Onlus, Lega italiana protezione uccelli, Lipu odv, Legambiente Umbria, Lega anti vivisezione, Lav onlus, Lega per l’abolizione della caccia, Lac onlus ed Enpa, tutte difese dall’avvocato Andrea Filippini – per l’annullamento della proposta di calendario venatorio 2022-2023. Tutto sospeso con un decreto monocratico del presidente Raffaele Potenza. L’apertura è rimandata quantomeno al 4 ottobre, giorno in cui è fissata l’udienza in camera di consiglio del ricorso.

L’apertura generalizzata contestata

Le associazioni hanno inoltre chiesto l’annullamento della successiva delibera di giunta regionale datata 5 agosto, dell’adozione dell’integrazione del 26 agosto e dell’approvazione del 30 agosto scorso. In più nel mirino è finito il piano faunistico regionale dell’8 agosto 2019. L’istanza cautelare è arrivata perché secondo i ricorrenti «un’apertura della caccia generalizzata al 18 settembre 2022 deduce contrasto con il parere Ispra nella parte in cui ha ritenuto inidonea un’unica apertura generale della caccia in data antecedente al 1° 2022, quanto meno per le specie quaglia, beccaccia, alzavola, marzaiola, germano reale, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, mestolone, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, fagiano e starna, nonché per la piccola selvaggina».

Via libera

Nel decreto il presidente del Tar Umbria sottolinea che «la valutazione collegiale dell’istanza cautelare, ed in particolar con riferimento alla sufficienza di una motivazione divergente da parere tecnico, è possibile solo alla prima udienza per utile ai sensi (4 ottobre), sicchè nelle more sussiste il paventato pericolo che l’apertura al 18 settembre possa arrecare danni irreversibili al patrimonio faunistico, sia pure limitatamente alle specie sopra indicate. A fronte dell’istanza di tutela oggi azionata sussistono interessi di natura sportiva-privata che, pur fruendo di espressa copertura di rango super-primario – quale quella costituzionale – ed essendo normativamente ascritti all’intera collettività, nella specie appaiono tuttavia recessivi rispetto alla protezione faunistica, anche in considerazione, nella fattispecie, del sacrificio, temporalmente e quantitativamente limitato, che una misura cautelare monocratica non generalizzata determina». Sospesa l’avvio della stagione venatoria per il 18 settembre. Se ne riparlerà ad ottobre. La Regione non si è costituita in giudizio.

«Non ci fermiamo qui»

L’avvio della stagione venatoria è sospesa in particolare per quaglia, beccaccia, alzavola, marzaiola, germano reale, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, mestolone, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, fagiano, starna e per la piccola selvaggina. «Cade così una delle storiche roccaforti venatorie italiane – commenta la Lipu ringraziando l’avvocato Andrea Filippini -. E non ci fermiamo qui», avverte l’associazione.