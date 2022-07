Il Terni Football Club si prende l’ex Fera Flavioni

Il Terni Footbal Club non si ferma sul mercato. La neonata società continua a prendere giocatori dal passato rossoverde per rinforzare il gruppo: l’ultima acquisizione in ordine di tempo riguarda un’altra ex Fera, vale a dire il terzino sinistro Francesco Flavioni. Classe 1997, può vantare una serie di titoli: il campionato di serie D con la Sambenedettese nel 2015-2016, l’Eccellenza e la coppa Italia Dilettanti Abruzzo con la casacca del Real Giulianova (2017-2018), la coppa Italia Eccellezza Sardegna con la Nuorese (2018-2019) e, in chiusura il campionato di Eccellenza con l’Orvietana nell’annata 2021-2022. Nell’annata 2016-2017, quando era in prima squadra con la Ternana, ne parlò molto bene Benito Carbone. A tal punto da indicare lui alla domanda ‘chi sarà il miglior giovane’. Poi la storia è andata un po’ diversamente.

