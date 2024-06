Amministrative in 60 Comuni ed europee: Umbria al voto. L’affluenza definitiva

Affluenza ore 23, domenica 9 giugno

In Umbria alle ore 23 di domenica 9 giugno l’affluenza alle europee è stata del 60,81%: nel 2019 era stata del 67,69%. In provincia di Perugia si attesta al 62,94% (precedente 69,40%) e in quella di Terni al 54,66% (precedente 62,84%). L’affluenza umbra alle comunali è invece del 67,58% (66,98% nei 39 comuni al voto in provincia di Perugia e 71,71% nei 21 comuni al voto in quella di Terni).

Affluenza ore 19, domenica 9 giugno

In Umbria alle ore 19 di domenica 9 giugno l’affluenza alle europee è stata del 50,06% (52,20% in provincia di Perugia e 43,85% in quella di Terni). L’affluenza umbra alle comunali è invece del 57,18% (56,71% nei 39 comuni al voto in provincia di Perugia e 60,40% nei 21 comuni al voto in quella di Terni). Prossimo aggiornmento sull’affluenza, alle ore 23 di domenica 9 giugno con la chiusura delle urne.

Affluenza ore 12, domenica 9 giugno

In Umbria alle ore 12 di domenica 9 giugno l’affluenza alle europee è stata del 29,91% (31,17% in provincia di Perugia e 26,26% in quella di Terni). L’affluenza umbra alle comunali è invece del 35,41% (35,08% nei 39 comuni al voto in provincia di Perugia e 37,70% nei 21 comuni al voto in quella di Terni). Prossimo aggiornmento sull’affluenza, alle ore 19 di domenica 9 giugno.

Affluenza ore 23, sabato 8 giugno

In Umbria alle ore 23 di sabato 8 giugno l’affluenza alle europee è stata del 17,86% (18,80% in provincia di Perugia e 15,13% in quella di Terni). L’affluenza umbra alle comunali è invece del 21,88% (21,72% nei 39 comuni al voto in provincia di Perugia e 22,97% nei 21 comuni al voto in quella di Terni). Prossimi aggiornmenti sull’affluenza, alle ore 12 e alle 19 di domenica 9 giugno.

Aperti dalle ore 15 di sabato anche in Umbria i seggi per le elezioni europee e per quelle amministrative: in totale sono circa 683 mila gli umbri chiamati alle urne per il rinnovo del Parlamento europeo (508.291 nel perugino e 175.256 nel ternano) e tra questi oltre 404 mila voteranno anche per eleggere sindaco e i consiglieri comunali. Sono 60 infatti i Comuni umbri che rinnoveranno le proprie amministrazioni, 39 in provincia di Perugia (353.114 elettori) e 21 in provincia di Terni (51.302 elettori). Si vota fino alle 23 e poi domenica dalle 7 alle 23. Alla chiusura dei seggi si comincerà con lo spoglio delle schede delle europee, a seguire quello delle comunali.

Ballottaggio possibile in 7 Comuni

Tra i 60 Comuni chiamati al voto, sono 7 quelli sopra i 15 mila abitanti in cui è previsto un eventuale turno di ballottaggio, qualora il candidato più votato non abbia raggiunto il 50%+1 dei voti validi al primo turno. Si tratta di Perugia, Bastia Umbra, Castiglione del Lago, Foligno, Gubbio e Marsciano nel perugino e di Orvieto nel ternano. Cinque i candidati a Perugia che si affrontano per conquistare la poltrona del sindaco uscente di centrodestra Andrea Romizi, non ricandidabile: Margherita Scoccia (sostenuta dalle liste di Lega, Fare Perugia con Romizi-Forza Italia, Fratelli d’Italia, Unione di Centro, Progetto Perugia, Perugia Civica, Futuro Giovani, Perugia Amica) affronterà la candidata del centrosinistra Vittoria Ferdinandi (Pd, M5s, Alleanza Verdi e sinistra, Pensa Perugia, Anima Perugia, Orchestra per la Vittoria, Perugia Sanità Pubblica), Davide Baiocco (Alternativa Riformista-Italexit, Forza Perugia), Leonardo Caponi (Partito comunista italiano) e Massimo Monni (Perugia Merita). A Bastia Umbra la sindaca uscente di centrodestra Paola Lungarotti (lista Paola Lungarotti sindaco, FdI, Forza Italia, Lega) per ottenere la riconferma sfiderà Erigo Pecci (Uniti per Bastia, Pd, Avs, M5s, Psi, Progetto Bastia), Catia degli Esposti (Forza Bastia, Bastia Futura, Civica per Bastia, Bastia Popolare), Matteo Santoni (Alternativa popolare). A Castiglione del Lago è invece il sindaco uscente di centrosinistra Matteo Burico a provare il bis (Progetto Democratico, Tempi Nuovi-Popolari Uniti, Burico sindaco, Dialogo e Azione, Pd): contro di lui si candidano Filippo Vecchi (Filippo Vecchi sindaco, Lega, FdI, Crescere dalle radici, Forza Italia) e Paolo Brancaleoni (Brancaleoni sindaco). Quattro invece i candidati a Foligno: l’uscente primo cittadino di centrodestra Stefano Zuccarini (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Più in Alto, Stefano Zuccarini sindaco) fronteggerà Mauro Masciotti (Pd, Foligno in Comune, Foligno 2030, Patto x Foligno, Foligno Domani-Mauro Masciotti Sindaco, M5s), Moreno Finamonti (La Voce di Foligno) e Enrico Presilla (Alternativa Popolare, Impegno Civile, Per Foligno). Sei i candidati a Gubbio per il dopo Stirati: Alessia Tasso (Liberi e democratici, Pd, M5S e Psi), Leonardo Nafissi (Gubbio Città Futura, Gubbio Partecipa, Sinistra Possibile), Vittorio Fiorucci (Gubbio civica-Fiorucci sindaco, Club Millennials, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia), Rocco Girlanda (Gubbio democratica, Gubbio Viva, Rinascimento Eugubino, Lista Baldinelli-Alternativa per Gubbio), Francesco Della Porta (Pci, Per i beni comuni), Gabriele Tognoloni (Cantiere Sociale-Sinistra Eugubina). Anche a Marsciano cercherà la riconferma la sindaca uscente di centrodestra Francesca Mele (Francesca Mele sindaco, Civitas, FdI, Forza Italia, Lega), ma dovrà vedersela con Michele Moretti (Pd, Azione, Moretti sindaco, Progressisti per Marsciano, Altra Marsciano) e con Sabatino Ranieri (Marsciano Civica, Marsciano democratica). Infine, l’unico Comune della provincia di Terni che potrebbe andare al ballottaggio è Orvieto, dove la sindaca uscente Roberta Tardani (Roberta Tardani sindaco, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega) sfiderà Stefano Biagioli (Stefano Biagioli per il bene comune, Orvieto al centro, Pd, Bella Orvieto), Roberta Palazzetti (Proposta civica, Città in movimento), Giordano Conticelli (Partecipa, Cambia).

Gli altri Comuni al voto in provincia di Perugia

Gli altri 53 Comuni interessati al voto hanno meno di 15vmila abitanti e dunque l’elezione sarà a turno unico. Ecco tutti i candidati sindaco per quanto riguarda la provincia di Perugia. Campello sul Clitunno: Domizio Natali (Solidarietà e Progresso), Simonetta Scarabottini (Amiamo Campello). Castel Ritaldi: Piero Ugolini (Cives Castel Ritaldi), Elisa Sabbatini (Viviamo Castel Ritaldi, sindaca uscente), Francesco Caccetta (Alternativa Popolare). Cerreto di Spoleto: Giandomenico Montesi (Insieme per Crescere), Gino Emili (Impegno Comune). Citerna: Eleonora Della Rina (Citerna Risorsa dell’Umbria), Alessandro Capacci (Insieme Possiamo), Enea Paladino (Civica Libera Tutti, sindaco uscente). Città della Pieve: Fausto Risini (Liberamente, sindaco uscente), Marco Cannoni (Insieme per Città della Pieve), Luciano Fatichenti (Cambiamo). Collazzone: Augusto Morlupi (Uniti per un Comune a porte aperte), Anna Iacchettini (Sempre per Collazzone), Laura Antonelli (Bene Comune Collazzone). Costacciaro: Andrea Capponi (Costacciaro per tutti). Fossato di Vico: Lorenzo Polidori (Fossato per tutti). Fratta Todina: Gianluca Coata (Democratici tutti), Pier Luigi Pancrazi (Progetto Comune) e Andrea Falconi (In Comune con Noi). Giano dell’Umbria: Manuel Petruccioli (Uniti per Giano, sindaco uscente), Luca Malossi (Giano Domani). Gualdo Cattaneo: Edelberto Santini (Idea Civica), Enrico Valentini (Obiettivo Gualdo Avanti Insieme, sindaco uscente). Gualdo Tadino: Massimiliano Presciutti (Gualdo 2030, sindaco uscente), Fabio Pasquarelli (Gualdo), Simona Vitali (Rifare Gualdo). Lisciano Niccone: Gianluca Moscioni (Unione Democratica Riformista, sindaco uscente), Cesare Sassolini (Lisciano Libera). Magione: Massimo Lagetti (Insieme per Magione), Giacomo Sottili (Progetto Magione), Elia Francesco Fiorini (Azione Civica). Massa Martana: Francesco Federici (Futuro Comune, sindaco uscente), Gigliola Rossi (Civica). Montecastello di Vibio: Elio Primiera (Uniti per Cambiare), Agnese Cerquaglia (Nuova Energia). Montefalco: Alfredo Gentili (Montefalco Cambia), Daniela Settimi (Montefalco). Montone: Marco Rinaldi (Energia e Passione, sindaco uscente), Elisa Molinari (Patto per Montone). Norcia: Nicola Alemanno (Rispetto per Norcia, sindaco uscente), Giuliano Boccanera (Norcia Unita), Cristina Sensi (Libera Norcia), Francesco Filippi (Ricostruiamo Norcia). Paciano: Domenico Lucarelli (Centro Destra Unito), Luca Dini (Insieme per Paciano). Panicale: Virginia Marchesini (Panicale Cambia), Ida Calzini (Iniziamo dal Presente), Giulio Cherubini (Avanti Insieme), Daniele Torroni (Unione). Piegaro: Roberto Ferricelli (Progetto per Piegaro e Oltre, sindaco uscente), Roberto Pinzi (Civica Piegaro). Pietralunga: Mirko Ceci (Uniti per Pietralunga, sindaco uscente), Luca Sborzacchi (Progetto Pietralunga), Gianluca Ortali (Un’Altra Pietralunga), Francesco Rizzuti (Vivo Pietralunga). Preci: Angelo Chierici (Insieme per Preci), Massimo Messi (Uniti per Preci, sindaco uscente). San Giustino: Corrado Belloni (San Giustino nel cuore), Stefano Veschi (San Giustino Partecipa), Fabio Buschi (Communitas). Sant’Anatolia di Narco: Tullio Fibraroli (Uniti per Sant’Anatolia, sindaco uscente), Lanfranco Egisto Tani (Sant’Anatolia Nuova), Gian Luca Valeriani (Futuro e Innovazione). Scheggia e Pascelupo: Fabio Masseroni (Il Paese che verrà), Fabio Vergari (Progetto Comune, sindaco uscente). Sellano: Stefania Cascioli (Accordo per Sellano-Sviluppo e Valore nel Territorio), Attilio Gubbiotti (Continuiamo a crescere, sindaco uscente). Sigillo: Claudio Rosati (Il Sigillo Giusto), Giampiero Fugnanesi (Sigillo Sei tu). Spello: Elisa Capodicasa (Scelta Civica per Spello), Moreno Landrini (Insieme per Spello, sindaco uscente), Simone Tili (Progetto Spello). Torgiano: Pierluigi De Rosa (Siamo Torgiano), Eridano Liberti (Torgiano da Vivere, sindaco uscente). Tuoro sul Trasimeno: Maria Elena Minciaroni (Uniti per Tuoro), Valentino Mori (Impegno Comune).

Le sfide in provincia di Terni

Ecco i candidati sindaco nei 21 Comuni della provincia di Terni al voto. Acquasparta: Giovanni Montani (Siamo con Giovanni Montani, sindaco uscente), Claudio Ricci (Fare Comune). Allerona: Luca Cupello (Allerona Bene comune), Danilo Bellezza (Insieme per Allerona). Alviano: Giovanni Ciardo (Nuovi orizzonti, sindaco uscente), Fabio Andreucci (Viviamo Alviano). Arrone: Fabio Di Gioia (Arrone oggi). Baschi: Daniele Bernardini (Insieme domani, sindaco uscente), Giancarlo Racanicchi (Futuro Comune: territorio e generazioni unite). Castel Viscardo: Daniele Longaroni (Cammino comune, sindaco uscente), Bruno Cimicchi (Cambiare si può). Fabro: Giuliano Giuliacci (Fabro al centro), Simone Barbanera (Impegno comune). Ficulle: Gian Luigi Maravalle (CambiaMenti, sindaco uscente). Guardea: Giampiero Lattanzi (Costruire il futuro, sindaco uscente), Alfredo De Sio (Insieme per Guardea). Lugnano in Teverina: Alessandro Dimiziani (Uniti per Unire Lugnano). Montecchio: Federico Gori (Montecchio oltre, sindaco uscente), Antonella Ferretti (Montecchio civica). Montefranco: Rachele Taccalozzi (Montefranco Domani, sindaca uscente), Antonello Sinibaldi (Cambiamo insieme Montefranco). Montegabbione: Sebastiano Caravaggi (Ripartiamo. Persone e territorio), Fabio Roncella (Futuro Comune per Montegabbione, sindaco uscente), Francesca Muccifora (Montegabbione insieme). Monteleone d’Orvieto: Paolo Garofani (Monteleone Attiva). Penna in Teverina: Stefano Poluzzi (Penna Domani, sindaco uscente), Valerio Cecca (Con voi Penna rinasce). Polino: Remigio Venanzi (Progetto Polino, sindaco uscente), Gianluca Matteucci (Noi per Polino), Saverio Matteucci (Alternativa Popolare). Porano: Marco Conticelli (Porano Conta!, sindaco uscente), Carmela Pamela Primieri (Uniti per Porano). San Gemini: Luciano Clementella (Cambiamo San Gemini, sindaco uscente), Leonardo Grimani (San Gemini cambia), Giuseppe Bracco (Unità e responsabilità per San Gemini). San Venanzo: Marsilio Marinelli (San Venanzo bene comune, sindaco uscente), Stefano Valentini (San Venanzo viva), Simone Rellini (Alternativa Popolare). Stroncone: Giuseppe Malvetani (Siamo stroncone, sindaco uscente), Paolo Cianfoni (Insieme per Cambiare).