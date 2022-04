Immobile occupato abusivamente: denunciati in due

La segnalazione giunta alla sala operativa della questura di Perugia era relativa all’occupazione abusiva di un immobile a Ponte San Giovanni. Per questo gli agenti della squadra Volante si sono portati sul posto, prendendo contatti con il richiedente. Quest’ultimo ha spiegato di essersi recato, la sera prima, presso il locale per riparare una porta danneggiata. Il mattino seguente aveva però notato che alcune finestre erano state infrante e, temendo potesse esserci qualcuno all’interno, aveva allertato la polizia. Entrati nell’immobile, gli agenti hanno trovato, sdraiati su due giacigli di fortuna, due uomini di nazionalità straniera. Sentiti dagli operatori, hanno dichiarato di essere senza fissa dimora e di essere entrati all’interno del locale per trovare un riparo per la notte. Uno degli occupanti è stato trovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente e di due coltelli, uno a serramanico e un altro con chiusura a farfalla. Inoltre, all’interno di una sacca adagiata accanto ad alcuni materassi portati dai due cittadini stranieri, gli agenti hanno recuperato anche alcuni abiti da donna muniti ancora di etichette e due paia di occhiali griffati. Sentiti in merito al possesso, i due soggetti non sono riusciti a dare una giustificazione attendibile. Gli operatori, a quel punto, li hanno accompagnati in questura per una compiuta identificazione e valutare la loro posizione sul territorio nazionale. Al termine degli accertamenti di rito sono stati denunciati per occupazione abusiva di edifici, ricettazione e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

