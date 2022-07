Imprese che guardano al futuro: al centro c’è il tema dell’energia

Martedì 12 luglio si è svolta a Perugia la tappa regionale del roadshow per la presentazione del nuovo accordo tra Confindustria e Intesa Sanpaolo per la crescita delle imprese, basato sul percorso congiunto ‘Competitività, innovazione, sostenibilità’. L’accordo mette a disposizione 3,2 miliardi di euro per le imprese umbre per promuovere l’evoluzione del sistema produttivo su questi tre driver fondamentali per la crescita e in coerenza con il Pnrr. Alla presenza di numerose imprese umbre in sala, a testimonianza di vari comparti, Free Luce&Gas è stata invitata da Intesa Sanpaolo per portare la propria esperienza nel settore dell’efficienza energetica e comunità energetiche. Per l’occasione è intervenuto l’amministratore delegato Leonardo Pozzoli. Le imprese italiane sono chiamate ad affrontare una svolta verso la transizione ambientale ed energetica, ancora più necessaria a fronte della complessità dei nuovi scenari geopolitici ed energetici.

Condividi questo articolo su