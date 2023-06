Ubriaco e contromano in galleria: denunciato

In galleria ubriaco e contromano. Questa la ragione che ha portato alla denuncia di un uomo dopo l’intervento della polizia Stradale di Perugia lungo la Ss77 della ‘Val di Chienti’: il veicolo si era fermato in panne nella corsia di sorpasso.

Il problema

L’uomo era in evidente stato di ubriachezza e si è sottratto alla prova dell’etilometro. Al termine delle attività di rito è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza. C’è inoltre il ritiro della patente, il fermo amministrativo del veicolo e la sanzione per guida con senso di marcia invertito (articolo 176 del Codice della Strada). Nessuno è rimasto ferito.