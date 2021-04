In giro dopo le 22: a Giano dell’Umbria scattano 16 multe

Periodo pasquale ‘intenso’ per i carabinieri del comando stazione di Giano dell’Umbria, anche sul fronte Covid. I militari hanno infatti elevato ben 16 sanzioni per la violazione della normativa: tutti i diretti interessati, sono stati multati perché sorpresi in strada dopo le ore 22, senza un valido motivo.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

Denunce a raffica

Sempre i carabinieri di Giano hanno denunciato un cittadino boliviano per ‘uso di documenti falsi’: l’uomo è stato sorpreso alla guida di un’auto con una patente falsa, a cui si è aggiunta una denuncia per non aver rispettato un ordine di espulsione. Altre due persone, di nazionalità italiana, sono state denunciate dall’Arma per aver impiegato manodopera straniera, priva del permesso di soggiorno.